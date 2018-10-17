При крушении Су-27 погиб начальник авиации воздушного командования "Восток"

Разбившийся во время учений в Винницкой области истребитель Су-27УБ принадлежал 831 бригаде тактической авиации из Миргорода.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Фейсбуке.

?При крушении Су-27 погиб начальник авиации воздушного командования
Су-27УБ.
Фото: Ministry of defence

Одним из погибших пилотов является полковник Иван Петренко - начальник авиации воздушного командования "Восток" ВС ВСУ.

Иван Петренко
Фото: facebook.com/kpszsu
Иван Петренко

"Самолет разбился 16 октября, около 17:00 в поле возле поселка Уланов. Тела летчиков найдены, командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных Сил Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибший был подготовлен к ведению боевых действий в качестве инструктора в полном объеме курса боевой подготовки днем и ночью в сложных метеоусловиях.

Информацию о втором пилоте Командование ВС ВСУ пообещало сообщить позже.

Руководство учений "Чистое небо - 2018" решило продолжить полеты всех типов авиатехники.

"Вся авиационная техника, которая привлекается к учениям, соответствует всем техническим требованиям, прошла соответствующие разрешительные процедуры", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в среду в Винницкой области во время международных учений "Чистое небо - 2018" разбился украинский истребитель Су-27УБ.

По предварительным данным, самолет поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета. По данным Генерального штаба ВСУ с места трагедии, оба пилота, один из которых - офицер воздушных сил ВСУ, второй - военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли.

Правоохранители начали расследовать падение истребителя по ст. 416 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов или подготовки к ним).


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