При крушении Су-27 погиб начальник авиации воздушного командования "Восток"
Разбившийся во время учений в Винницкой области истребитель Су-27УБ принадлежал 831 бригаде тактической авиации из Миргорода.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Фейсбуке.
Одним из погибших пилотов является полковник Иван Петренко - начальник авиации воздушного командования "Восток" ВС ВСУ.
"Самолет разбился 16 октября, около 17:00 в поле возле поселка Уланов. Тела летчиков найдены, командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных Сил Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибший был подготовлен к ведению боевых действий в качестве инструктора в полном объеме курса боевой подготовки днем и ночью в сложных метеоусловиях.
Информацию о втором пилоте Командование ВС ВСУ пообещало сообщить позже.
Руководство учений "Чистое небо - 2018" решило продолжить полеты всех типов авиатехники.
"Вся авиационная техника, которая привлекается к учениям, соответствует всем техническим требованиям, прошла соответствующие разрешительные процедуры", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, в среду в Винницкой области во время международных учений "Чистое небо - 2018" разбился украинский истребитель Су-27УБ.
По предварительным данным, самолет поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета. По данным Генерального штаба ВСУ с места трагедии, оба пилота, один из которых - офицер воздушных сил ВСУ, второй - военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли.
Правоохранители начали расследовать падение истребителя по ст. 416 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
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17.10.2018 11:59