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На учениях "Чистое небо" разбился истребитель Су-27 Судьба пилотов пока неизвестна. Слева направо: Су-25, МиГ-29, Су-27 Фото: facebook.com/yuri.biriukov В Винницкой области во время международных учений "Чистое небо - 2018" разбился украинский истребитель Су-27УБ. Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал". Судьба пилотов на данный момент пока неизвестна. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили информацию о падении самолета. "Сегодня, около 17:00 в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Осуществляются поисково-спасательные мероприятия", - говорится в сообщении Генштаба в Фейсбуке. По предварительной информации, найдены обломки самолета.

LB.ua

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