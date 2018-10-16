На учениях "Чистое небо" разбился истребитель Су-27

Судьба пилотов пока неизвестна.

На учениях "Чистое небо" разбился истребитель Су-27
Слева направо: Су-25, МиГ-29, Су-27
Фото: facebook.com/yuri.biriukov

В Винницкой области во время международных учений "Чистое небо - 2018" разбился украинский истребитель Су-27УБ.

Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал".

Судьба пилотов на данный момент пока неизвестна.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили информацию о падении самолета.

"Сегодня, около 17:00 в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Осуществляются поисково-спасательные мероприятия", - говорится в сообщении Генштаба в Фейсбуке.

По предварительной информации, найдены обломки самолета.


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