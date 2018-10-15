В Германии самолет врезался в толпу: есть погибшие

Легкомоторный самолет Cessna врезался в группу людей в федеральной земле Гессен (Германия).

Об этом сообщает местное издание Osthessen News, передает УНИАН.

В результате ЧП погибли три человека — две женщины и ребенок. Восемь человек получили ранения, летчик не пострадал.

По информации СМИ, пилот не сумел посадить самолет на полосу, решил пойти на второй круг, однако не смог набрать высоту. Самолет пробил ограду и врезался в людей.


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