2018-10-15
В Германии самолет врезался в толпу: есть погибшие
Легкомоторный самолет Cessna врезался в группу людей в федеральной земле Гессен (Германия).
Об этом сообщает местное издание Osthessen News, передает
В результате ЧП погибли три человека — две женщины и ребенок. Восемь человек получили ранения, летчик не пострадал.
По информации СМИ, пилот не сумел посадить самолет на полосу, решил пойти на второй круг, однако не смог набрать высоту. Самолет пробил ограду и врезался в людей.
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