В Германии самолет врезался в толпу: есть погибшие

Легкомоторный самолет Cessna врезался в группу людей в федеральной земле Гессен (Германия).

Об этом сообщает местное издание Osthessen News, передает УНИАН .

В результате ЧП погибли три человека — две женщины и ребенок. Восемь человек получили ранения, летчик не пострадал.