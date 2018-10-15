В Коцюбинском на парковке возле жилого дома сгорели семь автомобилей
Среди сгоревших авто - две машины сотрудницы поселкового совета.
В пгт Коцюбинское Киевская области ночью на парковке сгорели несколько автомобилей, в том числе две машины семьи сотрудницы поселкового совета Дарьи Александровой.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Фейсбуке.
"Этой ночью в пгт. Коцюбинское на парковке возле одной из многоэтажек произошло одновременное возгорание двух автомобилейь. Огонь быстро перебросился на другие авто... К сожалению спасти автотехнику на парковке не удалось. Огнем повреждено семь автомобилей, среди них Mercedes, Mitsubishi, Hyundai", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, неустановленное лицо подбросило под автомобиль "Мерседес" неизвестное вещество, после чего началось его возгорания.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных к поджогу.
Народный депутат Ольга Червакова в Фейсбуке назвала произошедшее "очередной атакой на активистов". По ее данным, сожгли два автомобиля семьи Дарьи Александровой, которая "в последнее время работает в поселковом совете и отвечает за запуск отопления в поселке".
"Есть свидетели, которые однозначно утверждают, что это поджог", - добавила Червакова.
Напомним, 12 октября в центре Харькова рано утром произошел пожар, в результате которого сгорели пять легковых автомобилей, а также пострадал фасад дома.
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