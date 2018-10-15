Пьяный пассажир поезда Хорол - Кременчуг сломал нос проводнику

Поезд на полтора часа задержался в пути.

В воскресенье 14 октября, поезд Хорол - Кременчуг задержался в пути почти на полтора часа из-за избиения проводника пьяным пассажиром.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Инцидент произошел во время движения поезда на станции Глобино. Пассажир сел на поезд и проводник выбил ему билет на кассовом аппарате по заявленному маршруту, однако пассажир отказался оплатить проезд. Он начал вести себя неадекватно - кричать и хамить.

Поведение пассажира, нарушения речи и запах алкоголя указывали на то, что пассажир находился в нетрезвом состоянии. После вежливой просьбы железнодорожников оплатить проезд пассажир начал бить проводника в лицо, пока у последнего не пошла кровь из носа. Такое поведение обидчика возмутило других пассажиров, но ни но ничего не смогли сделать.

Пострадавший проводник сообщил, что вызовет полицию, после чего нападавший выскочил из вагона и скрылся.

Ночью на станции Кременчуг поезд встречали работники полиции. Задержка поезда в пути составила 1 ч. 28 мин.

Медики диагностировали у пострадавшего железнодорожника закрытый перелом костей носа со смещением переносицы.

Напомним, ранее из поезда "Ковель-Москва" на ходу вытолкали пассажира с электронным билетом.