Лоукостер Wizz Air изменил правила по багажу и ручной клади

Лоукостер Wizz Air с 1 ноября 2018 года вводит новую политику перевозки багажа.

Об этом сообщили в авиакомпании, передает Сегодня.

Так, все пассажиры смогут бесплатно брать на борт одну ручную кладь размером 40x30x20 см. Ранее объем составлял 55х40х23 см. Wizz Air предупреждал, что гарантированно проносить ручную кладь в салон смогут только пассажиры с Wizz Priority. На загруженных рейсах пассажиров без Wizz Priority просили бесплатно сдать ручную кладь в багаж. А с 1 ноября обычный пассажир сможет взять с собой на борт бесплатно одну ручную кладь, но с меньшими размерами — 40x30x20 см.

А вот при использовании услуги приоритетной посадки количество мест ручной клади увеличивается до двух — 40x30x20 см и 55х40х23 см. То есть по сути для таких пассажиров правила провоза ручной клади не меняются.

Бронирование без приобретения услуги Wizz Priority, сделанные до 10 октября на период путешествия после 1 ноября, будут обновлены и будут включать зарегистрированный багаж на 10 кг. Также будет действовать тариф за 7 евро для пассажиров, которые хотят провозить 10-килограммовый багаж.

Всего новые правила позволяют пассажирам выбирать из более 50 вариантов перевозки ручной клади и зарегистрированного багажа.