В Черном море затонул теплоход, перевозивший металлолом

Восемь членов экипажа удалось спасти.

В Черном море затонул теплоход, перевозивший металлолом

В Черном море затонул теплоход под флагом Панамы, который следовал из порта Азов, расположенного в Ростовской области. Об этом пишет Дождь.

"В составе экипажа находились восемь человек — два гражданина Турции и шесть граждан Азербайджана. Их удалось спасти, риска для жизни нет", - говорится в сообщении.

Теплоход перевозил металлолом. Судно затонуло на глубине 1900 метров. По предварительным данным, к этому привело внештатное смещение груза. Перед происшествием теплоход находился в 50 милях от берега.

В Росморречфлоте утверждают, что угрозы для окружающей среды после происшествия нет.

Напомним, ранее при крушении парома в Танзании погибли более 200 человек. Позже в трюме парома нашли выжившего мужчину.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Полиция задержала водителя Uber, устроившего пьяную авариюПолиция задержала водителя Uber, устроившего пьяную аварию
В ДТП под Киевом погиб замдекана Киевского национального университетаВ ДТП под Киевом погиб замдекана Киевского национального университета
"Укроборонпром" показал модернизированный "Град" под названием "Берест""Укроборонпром" показал модернизированный "Град" под названием "Берест"
Импорт б/у автомобилей в Украину вышел на новый рекордИмпорт б/у автомобилей в Украину вышел на новый рекорд
Демонтаж Шулявского путепровода в Киеве назначен на начало ноябряДемонтаж Шулявского путепровода в Киеве назначен на начало ноября
Блок рекламы


Похожие новости
В Средиземном море задержали украинскую яхту с 60 мигрантамиВ Средиземном море задержали украинскую яхту с 60 мигрантами
У берегов РоSSии в Балтийском море загорелось судно с 335 пассажирами на бортуУ берегов РоSSии в Балтийском море загорелось судно с 335 пассажирами на борту
В Азовском море ФСБ фюрера РФ задержала украинский балкерВ Азовском море ФСБ фюрера РФ задержала украинский балкер
Спасатели эвакуировали 20 автомобилей с отдыхающими с размытой ливнями косы на Азовском мореСпасатели эвакуировали 20 автомобилей с отдыхающими с размытой ливнями косы на Азовском море
У побережья Кипра затонуло судно с беженцамиУ побережья Кипра затонуло судно с беженцами
В Японском море нашли затонувший в 1905 году крейсер, на борту которого могут быть тонны золотаВ Японском море нашли затонувший в 1905 году крейсер, на борту которого могут быть тонны золота
В Батуми 70-летний украинец упал в море на дельтапланеВ Батуми 70-летний украинец упал в море на дельтаплане
РоSSия задержала в Азовском море два турецких суднаРоSSия задержала в Азовском море два турецких судна
В Балтийском море разбился роSSийский военный вертолет Ка-29В Балтийском море разбился роSSийский военный вертолет Ка-29
Судно "Норд", задержанное в Азовском море под роSSийским флагом, арестовано по решению суда - ГПУСудно "Норд", задержанное в Азовском море под роSSийским флагом, арестовано по решению суда - ГПУ
Последние новости
Подгружаем последние новости