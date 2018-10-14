В Черном море затонул теплоход, перевозивший металлолом

Восемь членов экипажа удалось спасти.

В Черном море затонул теплоход под флагом Панамы, который следовал из порта Азов, расположенного в Ростовской области. Об этом пишет Дождь.

"В составе экипажа находились восемь человек — два гражданина Турции и шесть граждан Азербайджана. Их удалось спасти, риска для жизни нет", - говорится в сообщении.

Теплоход перевозил металлолом. Судно затонуло на глубине 1900 метров. По предварительным данным, к этому привело внештатное смещение груза. Перед происшествием теплоход находился в 50 милях от берега.

В Росморречфлоте утверждают, что угрозы для окружающей среды после происшествия нет.

Напомним, ранее при крушении парома в Танзании погибли более 200 человек. Позже в трюме парома нашли выжившего мужчину.