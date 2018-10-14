Виновника смертельного ДТП на Шухевича в Киеве задержали

В результате вчерашней аварии два человека погибли, пятеро получили травмы.

Виновника смертельного ДТП на Шухевича в Киеве задержали
Фото: Нацполиция Киева

В Киеве задержали виновника смертельного ДТП на проспекте Шухевича (бывший проспект Ватутина). Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"ДТП на проспекте Ватутина в Киеве: водитель автомобиля "Сеат" задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Он будет находиться в отделении закрытого типа больницы скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 13 октября, в Киеве столкнулись две легковушки, в результате чего два человека погибли, еще четверо получили травмы. Оба автомобиля двигались в попутном направлении: водитель "Киа" перестраивался со второй полосы для поворота на АЗС, а "Сеат" на скорости около 100 км/ч двигался в полосе движения общественного транспорта. В результате произошло столкновение и "Сеат" протаранил электроопору.

Полиция открыла уголовное производство ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения) УК Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В ДТП под Киевом погиб замдекана Киевского национального университетаВ ДТП под Киевом погиб замдекана Киевского национального университета
"Укроборонпром" показал модернизированный "Град" под названием "Берест""Укроборонпром" показал модернизированный "Град" под названием "Берест"
Импорт б/у автомобилей в Украину вышел на новый рекордИмпорт б/у автомобилей в Украину вышел на новый рекорд
Полиция задержала водителя Uber, устроившего пьяную авариюПолиция задержала водителя Uber, устроившего пьяную аварию
Демонтаж Шулявского путепровода в Киеве назначен на начало ноябряДемонтаж Шулявского путепровода в Киеве назначен на начало ноября
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве автомобиль врезался в фонарный столб: 2 погибших, 4 раненыхВ Киеве автомобиль врезался в фонарный столб: 2 погибших, 4 раненых
Двое мужчин погибли под колесами автомобиля на Кольцевой дороге в КиевеДвое мужчин погибли под колесами автомобиля на Кольцевой дороге в Киеве
В Средиземном море задержали украинскую яхту с 60 мигрантамиВ Средиземном море задержали украинскую яхту с 60 мигрантами
Участники смертельного ДТП в центре Харькова потребовали повторных экспертизУчастники смертельного ДТП в центре Харькова потребовали повторных экспертиз
Демонтаж Шулявского путепровода в Киеве назначен на начало ноябряДемонтаж Шулявского путепровода в Киеве назначен на начало ноября
В Киеве такси Uber на большой скорости врезалось в столб, пассажир в реанимацииВ Киеве такси Uber на большой скорости врезалось в столб, пассажир в реанимации
В Киеве иностранцу отрезало ногу, когда он пытался заскочить в тронувшийся поездВ Киеве иностранцу отрезало ногу, когда он пытался заскочить в тронувшийся поезд
В Киеве резко подорожают маршруткиВ Киеве резко подорожают маршрутки
В Киеве водитель легковушки разбил лобовое стекло и фару "подрезавшей" его маршруткеВ Киеве водитель легковушки разбил лобовое стекло и фару "подрезавшей" его маршрутке
В Киеве легковушка упала в Днепр, водитель погибВ Киеве легковушка упала в Днепр, водитель погиб
Последние новости
Подгружаем последние новости