Виновника смертельного ДТП на Шухевича в Киеве задержали

В результате вчерашней аварии два человека погибли, пятеро получили травмы.

В Киеве задержали виновника смертельного ДТП на проспекте Шухевича (бывший проспект Ватутина). Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"ДТП на проспекте Ватутина в Киеве : водитель автомобиля "Сеат" задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Он будет находиться в отделении закрытого типа больницы скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 13 октября, в Киеве столкнулись две легковушки, в результате чего два человека погибли, еще четверо получили травмы. Оба автомобиля двигались в попутном направлении: водитель "Киа" перестраивался со второй полосы для поворота на АЗС, а "Сеат" на скорости около 100 км/ч двигался в полосе движения общественного транспорта. В результате произошло столкновение и "Сеат" протаранил электроопору.

Полиция открыла уголовное производство ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения) УК Украины.