Mercedes-Benz планирует к 2020 году оборудовать автомобили S-класса системой автономного управления Level 3

Mercedes-Benz планирует к 2020 году оборудовать автомобили S-класса системой автономного управления Level 3

Компания Mercedes-Benz планирует дебют собственной полуавтономной системы управления на обновлённом седане S-класса, который должен появиться на рынке в 2020 году. Об этом сообщил ресурсу Automotive News Ола Келленюс (Ola Kaellenius), возглавляющий в Daimler отдел группового исследования и разработки.

Система будет обеспечивать уровень автономности Level 3 по классификации Сообщества автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE). Это означает, что в определённых ситуациях автомобиль будет управлять движением без вмешательства водителя при условии, что тот сможет в случае чрезвычайной ситуации взять управление на себя.

Mercedes-Benz планирует к 2020 году оборудовать автомобили S-класса системой автономного управления Level 3

Autoweek

Данная полуавтономная система будет сродни системе Audi AI traffic jam pilot, которую компания Audi планирует использовать в 2019 году в седане A8. Audi AI traffic jam pilot будет управлять автомобилем при старте и завершении движения, разгоне и торможении, прохождении поворотов и смене полосы движения. Как сообщает Audi, «система способна взять на себя управление автомобилем при движении в дорожном заторе или медленном потоке транспортных средств на скорости до 60 км/ч». То есть в первую очередь Audi AI traffic jam pilot позиционируется как ассистент движения в условиях пробок.

В любом случае, для Mercedes-Benz это будет шагом вперёд по сравнению с системами уровня Level 2, такими как Tesla Autopilot или Super Cruise компании GM.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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