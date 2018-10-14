В Киеве автомобиль врезался в фонарный столб: 2 погибших, 4 раненых

Пострадавшие в тяжелом состоянии.

В Киеве автомобиль врезался в фонарный столб: 2 погибших, 4 раненых
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве в субботу, 13 октября, на проспекте Ватутина произошло смертельное ДТП. Об этом информирует Нацполиция столицы.

"В результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, еще четверо - травмированы", - говорится в сообщении.

Как информирует ресурс dtp.kiev.ua, автомобиль "Seat Leon" на высокой скорости выехал с дороги и врезалась в фонарный столб.

"В салоне автомобиля было 5 человек, три человека удалось вытащить, ими сейчас занимаются медработники скорой, все в тяжелом и бессознательном состоянии", - говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что водитель автомобиля и один из пассажиров остаются зажатыми в салоне автомобиля без признаков жизни.

На месте происшествия работают бригады скорой, спасатели ГосЧС и полиция.

Напомним, вчера двое мужчин погибли под колесами автомобиля на Кольцевой дороге в Киеве.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В ДТП под Киевом погиб замдекана Киевского национального университетаВ ДТП под Киевом погиб замдекана Киевского национального университета
"Укроборонпром" показал модернизированный "Град" под названием "Берест""Укроборонпром" показал модернизированный "Град" под названием "Берест"
Импорт б/у автомобилей в Украину вышел на новый рекордИмпорт б/у автомобилей в Украину вышел на новый рекорд
Полиция задержала водителя Uber, устроившего пьяную авариюПолиция задержала водителя Uber, устроившего пьяную аварию
Демонтаж Шулявского путепровода в Киеве назначен на начало ноябряДемонтаж Шулявского путепровода в Киеве назначен на начало ноября
Блок рекламы


Похожие новости
Двое мужчин погибли под колесами автомобиля на Кольцевой дороге в КиевеДвое мужчин погибли под колесами автомобиля на Кольцевой дороге в Киеве
В Амурской области РФ обрушился автомобильный мост над Транссибирской магистральюВ Амурской области РФ обрушился автомобильный мост над Транссибирской магистралью
Демонтаж Шулявского путепровода в Киеве назначен на начало ноябряДемонтаж Шулявского путепровода в Киеве назначен на начало ноября
В Киеве такси Uber на большой скорости врезалось в столб, пассажир в реанимацииВ Киеве такси Uber на большой скорости врезалось в столб, пассажир в реанимации
В Киеве иностранцу отрезало ногу, когда он пытался заскочить в тронувшийся поездВ Киеве иностранцу отрезало ногу, когда он пытался заскочить в тронувшийся поезд
В Киеве резко подорожают маршруткиВ Киеве резко подорожают маршрутки
В Киеве водитель легковушки разбил лобовое стекло и фару "подрезавшей" его маршруткеВ Киеве водитель легковушки разбил лобовое стекло и фару "подрезавшей" его маршрутке
В Киеве легковушка упала в Днепр, водитель погибВ Киеве легковушка упала в Днепр, водитель погиб
Автомобиль из кортежа президента Польши сбил девятилетнего ребенка на переходеАвтомобиль из кортежа президента Польши сбил девятилетнего ребенка на переходе
В Соломенском районе Киева сгорел автомобильный ангарВ Соломенском районе Киева сгорел автомобильный ангар
Последние новости
Подгружаем последние новости