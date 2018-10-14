В Киеве автомобиль врезался в фонарный столб: 2 погибших, 4 раненых

Пострадавшие в тяжелом состоянии.

В Киеве в субботу, 13 октября, на проспекте Ватутина произошло смертельное ДТП. Об этом информирует Нацполиция столицы.

"В результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, еще четверо - травмированы", - говорится в сообщении.

Как информирует ресурс dtp.kiev.ua, автомобиль "Seat Leon" на высокой скорости выехал с дороги и врезалась в фонарный столб.

"В салоне автомобиля было 5 человек, три человека удалось вытащить, ими сейчас занимаются медработники скорой, все в тяжелом и бессознательном состоянии", - говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что водитель автомобиля и один из пассажиров остаются зажатыми в салоне автомобиля без признаков жизни.

На месте происшествия работают бригады скорой, спасатели ГосЧС и полиция.