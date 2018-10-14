В Греции 11 мигрантов сгорели в фургоне после ДТП с грузовиком
Три пассажира ехали в багажнике.
В результате столкновения фургона и грузовика в Греции погибли 11 человек. Инцидент случился утром в субботу, 13 октября, близ города Кавала. Об этом сообщила местная полиция, передает Reuters.
"В результате столкновения фургон загорелся. Водителю грузовика удалось уцелеть, а пассажиры другого транспортного средства попали в ловушку и погибли в пламени", - цитирует агентство сообщение местной полиции.
Водителя грузовика 39-летнего гражданина Греции с травмами доставили в больницу.
Как информирует The Associated Press, погибшие были мигрантами. До аварии автомобиль не остановился на полицейском контрольно-пропускном пункте. Местный пожарный сообщил изданию, что среди жертв есть ребенок, еще три человека ехали в багажнике.
Напомним, в масштабном ДТП в Сербии столкнулись более 30 авто.
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Транспорт
13.10.2018 09:33