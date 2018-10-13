Вандалов, разгромивших вагон электрички Фастов - Киев, нашли в соседней Мотовиловке

Они разбили все окна и вырвали несколько диванов для сидения.

Полиция Киевской области установила вандалов, которые вечером 10 октября разгромили вагон электрички Фастов - Киев . Ими оказались семь жителей соседней Мотовиловке в возрасте 16-19 лет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

За двадцать минут, пока электричка ехала от Фастова до Мотовиловки, они разбили все окна и вырвали несколько диванов для сидения.

Подростков планируют задержать и привлечь к уголовной ответственности. Им может грозить до трех лет лишения свободы за умышленное повреждение имущества.

Напомним, вечером 10 октября около 22:50 группа вандалов разгромила вагон пригородной электрички №6036 Фастов - Киев . Были разбиты все окна и стекла автоматических дверей, вырваны диваны для сидения, повреждено оборудование салона. Убытки оцениваются в 200 тысяч гривен.

Несмотря на повреждения, утром 11 октября поезд вышел по маршруту.