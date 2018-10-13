Двое мужчин погибли под колесами автомобиля на Кольцевой дороге в Киеве
Пешеходы попробовали перебежать четырехполосную магистраль в неположенном месте.
Двое мужчин погибли сегодня ночью под колесами автомобиля на Кольцевой дороге в Киеве, попытавшись перейти четырехполосную проезжую часть в неположенном месте.
Пресс-служба полиции сообщила, что одному погибшему было 33 года, второму - 42. Они скончались на месте.
Происшествие расследуется по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.
Издание "Информатор" со ссылкой на товарища погибших пишет, что мужчины распивали спиртные напитки недалеко от Кольцевой дороги. После этого двое из них решили перебежать магистраль, а третий побоялся. Пешеходам удалось беспрепятственно перейти три полосы, однако в крайней левой двигался автомобиль Honda. Водитель машины резко затормозил, но избежать столкновения ему не удалось.
Водитель не пострадал, а его автомобиль получил серьезные повреждения - разбита вся передняя часть и лобовое стекло.
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