Киевский мост Патона в ночь на 15 октября полностью закроют для движения

Ограничение будет действовать с полуночи до шести утра.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" предупредила, что 15 октября с 00:00 до 06:00 движение по мосту имени Патона будет полностью перекрыто.

Об этом говорится в фейсбуке предприятия.

Перекрытие движения связано с выполнением ремонтных работ по усилению поперечных балок опоры №1.

В связи с этим троллейбус №50 будет курсировать по сокращенному маршруту от улицы Милославская до Дарницкой площади, а ночной №91 разделят на две части: от улицы Милославская до Дарницкой площади и от Железнодорожного вокзала до станции метро "Лыбедская".

Напомним, в августе Киевская городская государственная анонсировала реконструкцию моста Патона совместно с Институтом электросварки им. Патона. Сооружение нуждается в капитальном ремонте из-за необратимых процессов коррозии в результате длительной эксплуатации на металлоконструкциях и металлических поперечных балках.

Мост Патона через Днепр был введен в эксплуатацию в 1953 году и был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая и монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки. Это важнейшая транспортная артерия Киева , которая соединяет центр города с крупными левобережными жилмассивами.

Реконструировали его только один раз - в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С тех пор ремонтные работы происходили только на небольших участках моста.