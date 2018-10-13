"Антонов" нашел покупателя на два Ан-158 в Украине

Поставка самолетов запланирована на конец 2020 года.

Государственное предприятие "Антонов" и авиакомпания Fanair 12 октября подписали меморандум на поставку двух самолетов Ан-158.

Об этом сообщила пресс-служба авиазавода.

Поставка самолетов запланирована на конец 2020 года. Они будут использоваться для полетов внутри Украины.

Заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром" по авиастроению Александр Пащенко назвал это событие знаковым.

"После длительного перерыва в серийном выпуске самолетов это решительный, правильный и значительный шаг для нашей отечественной авиации. Я считаю, что этот проект будет успешно реализован, и отечественные самолеты будут использоваться отечественными авиакомпаниями", – отметил представитель "Укроборонпрома", в состав которого входит "Антонов".

Профильное издание Avianews указывает, что на сегодняшний день ГП "Антонов" выпустило шесть серийных Ан-158, которые переданы в авиакомпанию Cubana. Также один Ан-158, созданный на базе прототипа Ан-148, находится в распоряжении предприятия.

Президент предприятия Александр Донец летом 2018 года говорил, что в сборочном цеху ГП "Антонов" стоит линейка Ан-158 в разной степени готовности. Первый из них должен быть собран в 2019 году. В целом мощности предприятия позволяют выпускать от шести до восьми машин Ан-158 в год.

По данным реестра гражданских воздушных судов Украины, во флоте Fanair числятся два самолета - Airbus A320 1994 года выпуска и A321 2004 года выпуска.