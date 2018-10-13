"Антонов" нашел покупателя на два Ан-158 в Украине

Поставка самолетов запланирована на конец 2020 года.

"Антонов" нашел покупателя на два Ан-158 в Украине
Фото: imk.com.ua

Государственное предприятие "Антонов" и авиакомпания Fanair 12 октября подписали меморандум на поставку двух самолетов Ан-158.

Об этом сообщила пресс-служба авиазавода.

Поставка самолетов запланирована на конец 2020 года. Они будут использоваться для полетов внутри Украины.

Заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром" по авиастроению Александр Пащенко назвал это событие знаковым.

"После длительного перерыва в серийном выпуске самолетов это решительный, правильный и значительный шаг для нашей отечественной авиации. Я считаю, что этот проект будет успешно реализован, и отечественные самолеты будут использоваться отечественными авиакомпаниями", – отметил представитель "Укроборонпрома", в состав которого входит "Антонов".

Профильное издание Avianews указывает, что на сегодняшний день ГП "Антонов" выпустило шесть серийных Ан-158, которые переданы в авиакомпанию Cubana. Также один Ан-158, созданный на базе прототипа Ан-148, находится в распоряжении предприятия.

Президент предприятия Александр Донец летом 2018 года говорил, что в сборочном цеху ГП "Антонов" стоит линейка Ан-158 в разной степени готовности. Первый из них должен быть собран в 2019 году. В целом мощности предприятия позволяют выпускать от шести до восьми машин Ан-158 в год.

По данным реестра гражданских воздушных судов Украины, во флоте Fanair числятся два самолета - Airbus A320 1994 года выпуска и A321 2004 года выпуска.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ночью на автостоянке в Одессе сгорели пять автомобилейНочью на автостоянке в Одессе сгорели пять автомобилей
Девушки мотоциклетной выставки Intermot 2018Девушки мотоциклетной выставки Intermot 2018
Полиция назвала дороги, где будут размещены радары TruCAMПолиция назвала дороги, где будут размещены радары TruCAM
В США лимузин вылетел в кювет, погибли 20 человекВ США лимузин вылетел в кювет, погибли 20 человек
В ДТП под Киевом погиб замдекана Киевского национального университетаВ ДТП под Киевом погиб замдекана Киевского национального университета
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине пригородные автоперевозчики повышают цены на билетыВ Украине пригородные автоперевозчики повышают цены на билеты
США передали Украине два катера Island
В Украине вступил в силу закон о парковке по-новомуВ Украине вступил в силу закон о парковке по-новому
США передадут Украине патрульные катера типа IslandСША передадут Украине патрульные катера типа Island
Среди захваченных пиратами у берегов Нигерии моряков есть украинецСреди захваченных пиратами у берегов Нигерии моряков есть украинец
В Украине запускают производство современных "скорых" на базе HyundaiВ Украине запускают производство современных "скорых" на базе Hyundai
Омелян: первый автобан в Украине может соединить Мариуполь и ЗапорожьеОмелян: первый автобан в Украине может соединить Мариуполь и Запорожье
Самые популярные электромобили и гибриды в Украине — инфографикаСамые популярные электромобили и гибриды в Украине — инфографика
В Украине изменили правила регистрации автомобилейВ Украине изменили правила регистрации автомобилей
В Украине с 1 сентября подешевеют билеты на некоторые поездаВ Украине с 1 сентября подешевеют билеты на некоторые поезда
Последние новости
Подгружаем последние новости