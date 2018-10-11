Стало известно, кто может заменить Маска на посту главы совета директоров Tesla

Главный исполнительный директор 21st Century Fox Джеймс Мердок, младший сын медиамагната Руперта Мердока, может сменить Илона Маска во главе совета директоров Tesla.

По данным издания Financial Times, два человека подтвердили, что именно Мердок является главным претендентом на должность главы Tesla, еще один источник сообщил, что другие варианты еще не исключены, передает УНИАН.

Подчеркивается, что Маск в настоящее время совмещает исполнительные и представительские функции, и он продолжит оставаться председателем правления, то есть исполнительным главой Tesla.

Газета отмечает, что Мердок намерен покинуть свой пост в 21st Century Fox по завершении продажи части активов компании Walt Disney. Ожидается, что он займет должность фактического председателя компании в середине ноября.

Джеймс Мердок вошел в состав руководителей Tesla как один из двух независимых директоров. Мердок, пишет FT, уже сообщил Маску о своем желании получить новую должность в компании.

Ранее CNBC рассказала, что Маска заставили покинуть пост председателя правления Tesla.