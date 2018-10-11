В Средиземном море задержали украинскую яхту с 60 мигрантами

За два года для переправки нелегальных мигрантов по морю были завербованы не менее 12 граждан Украины.

В Средиземном море задержали украинскую яхту с 60 мигрантами
Фото: dpsu.gov.ua

В Средиземном море, благодаря сотрудничеству Государственной пограничной службы и Европейского полицейского управления (Европола), задержали украинскую яхту с 60 мигрантами.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Установлено, что за последние два года для переправки нелегальных мигрантов морским путем были завербованы не менее 12 граждан Украины.

"Преступники, пользуясь человеческой бедой, обходят национальное законодательство одновременно нескольких стран и, как результат, - организовывают незаконную переправку беженцев, в том числе в страны Европы, особенно нелегальных мигрантов с Ближнего Востока", - отмечают пограничники.

Пограничники получили информацию о намерениях одной из таких группировок. В его состав входили граждане Ирака, Сирии, Турции, Италии и Греции. Также к незаконной деятельности привлекали находящихся за рубежом украинцев.

"Наши соотечественники выступали в роли исполнителей переправки нелегальных мигрантов из Турции в Грецию и Италию морским путем маломерными яхтами. Известно по меньшей мере, 12 граждан Украины, - жителей Полтавской, Одесской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

В результате принятых совместных мероприятий правоохранительные органы Греции задержали украинское яхту. В ней находилось 57 мигрантов и трое украинцев - членов экипажа.

На следующий день в аэропорту Афин задержали одного из участников преступной организации, который в течение 2017-2018 годов вербовал граждан Украины.

"В большинстве случаев для побуждения украинцев к совершению противоправной деятельности применялись мошеннические методы убеждения, им не приходилось называть настоящую цель перевозки лиц на прогулочных яхтах и в 100% случаев не сообщались негативные последствия в случае их задержания правоохранительными органами", - отмечается в сообщении ГПСУ.Напомним, в июне в Средиземноморье задержали троих украинцев, которые на яхте доставляли мигрантов в страны ЕС.


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