Украинские водители устроили акцию с перекрытием дорог из-за дорогого бензина

Протест инициировало движение "Авто Евро Сила".

Украинские водители в четверг, 11 октября, устроили часовую акцию с перекрытием дорог из-за дорогого бензина. Она заключалась в том, чтобы остановить автомобили на один час - с 9 до 10 утра.

Протест инициировало движение "Авто Евро Сила", объединяющее пользователей автомобилей на иностранной регистрации.

Перекрытие дорог происходило во многих городах, в том числе Киеве , и на международных трассах. Водители останавливали автомобили, включая аварийку, и, тем самым, блокировали проезд.

В столице акция протеста проходила на улице Грушевского. В фейсбуке АЕС сообщается, что к протестующим вышел представитель Кабмина и попросил предоставить предложения по снижению цены на бензин.

Предложения протестующих заключаются в привязке акциза на топливо к национальной валюте и его снижении при росте мировых цен на нефть. "Пускай акцизы будут привязаны к национальной валюте, к гривне, а не к евро, как сейчас. Сделайте обычный инструмент в виде акциза, который при повышении цены на нефть снижается, а при снижении цены на нефть - увеличивается. При этом цена на заправках остается постоянной", - заявил один из спикеров АЕС.

Напомним, что рост цен на бензин и дизельное топливо в рознице начался с 20-х чисел августа. В среднем за этот период цены на бензины выросли на 3,50 грн./л (12%), а на ДТ - на 3,60 грн./л (13%).

Такое поведение рынка топлива связно с ослаблением национальной валюты и ростом мировых цен на нефть. За этот период стоимость одного барреля нефти возросла почти на 20% с 72 до 86 долларов, что привело к росту котировок на нефтепродукты. В то же время гривна ослабла по отношению к доллару на 1,30 грн/долл.