BMW показала кроссовер X7 в новом ролике

В новом ролике BMW показала X7, проходящий различные испытания в экстремальных условиях. Как можно заметить на видео, флагманский кроссовер компании тестировали на горных дорогах, в пустыне, на заснеженных трассах и т. д.

Пока BMW полноценно не анонсировала новую модель. Ее «внешность» держится в секрете (в новом ролике внешний вид новинки скрыт камуфляжем), как и интерьер. То же касается и силовой установки. Впрочем, как пишет портал Motor1, по предварительной информации, X7 получит 4,4-литровый твин-турбо V8 в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения передач; кроме того, согласно порталу, ходят слухи, что может быть и опция с дизельным двигателем.

BMW, как предполагается, представит X7 на автосалоне в Лос-Анджелесе, который стартует в конце ноябре текущего года. Прототипы нового кроссовера для тестов компания собирает на заводе в городе Спартанберг, штат Южная Каролина, США , где в будущем будет происходить и серийное производство новинки.



