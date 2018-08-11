В Херсоне перехвачено роSSийское судно из санкционного списка СНБО

В Херсоне обнаружено роSSийское судно из санкционного списка СНБО Украины.

Об этом заявил постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

“Сотрудниками Главного управления СБУ в АРК сейчас выявлено и задокументировано судно «Mekhanik Pogodin» IMO 9598397 под флагом РФ , которое находится во владении роSSийской компании, которая, в свою очередь, присутствует в санкционном списке СНБО Украины”, — уточнил Борис Бабин.

По его словам, судно сегодня зашло в Херсонский морской торговый порт.

“Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро. Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся. Поскольку санкционные вопросы и Уголовно-процессуальный кодекс вещи разные — берем дело на неуклонный контроль в рамках полномочий”, — подчеркнул Бабин.

Он подчеркнул, что вопрос поставок нефтепродуктов судами под флагом РФ по внутренним водным путям и связанных рисков представительство поднимало на высшем уровне, так же как и интенсификацию контроля за санкционными режимами в сфере судоходства.

“Рад, что есть те, кто нас слышит. И таких очень много. Работаем”, — написал Бабин.