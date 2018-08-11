Uber привлекла к созданию воздушного такси Техасский университет и Пентагон

Uber привлекла к созданию воздушного такси Техасский университет и Пентагон

После трёх месяцев обсуждения компания Uber выбрала в качестве партнёров Техасский университет в Остине и научно-исследовательское подразделение Пентагона — U.S. Army Research Laboratory (ARL) с целью разработки новой роторной технологии для летающих транспортных средств, которые будут использоваться в сервисе воздушных такси uberAIR.

Сейчас Uber работает над выполнением вертикальных взлётов и демонстрационных полётов летательных аппаратов в рамках проекта Uber Elevate с тем, чтобы к 2023 году сервис uberAIR был коммерчески доступен в Далласе/Форт-Уорте, Лос-Анджелесе и Дубае.

Для достижения этого Uber установила жёсткие технические требования для системы управления транспортным средством и трафиком, используемой в работе UberAIR, которая была создана совместными усилиями нескольких производителей самолётов и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Uber привлекла к созданию воздушного такси Техасский университет и Пентагон

В частности, новое транспортное средство Uber будет полностью электрическим аппаратом с вертикальным взлётом и посадкой — VTOL (vertical takeoff and landing), имеющим крейсерскую скорость от 150 до 200 миль в час (241–322 км/ч), высоту полёта на крейсерской скорости — от 1000 до 2000 футов (305–610 м); и дальность полёта без подзарядки батареи — до 60 миль (97 км).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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