"Укрзализныця" отчиталась о прибыли от сообщения с Россией

Между Украиной и РФ курсирует 8 пар поездов.

За первое полугодие текущего года "Укрзализныця" получила 177,58 млн гривен от курсирования поездов в РоSSийскую Федерацию и обратно, сообщает пресс-центр компании.

"Почти 63 млн грн отрасли принесло курсирование поезда №6/5 " Киев - Москва", на втором месте поезд №74/73 "Львов - Москва" с финансовым результатом более 38 млн грн. С положительным финансовым результатом также курсируют поезда "Днепр - Москва", "Харьков - Москва", "Харьков - Санкт Петербург", "Одесса - Москва", "Николаев - Москва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за первые 6 месяцев 2018 года в сообщении Украина - РоSSийская Федерация (РФ) перевезено 358,9 тыс. пассажиров, что на 17,1 % меньше соответствующего показателя прошлого года. В прошлом году в этом направлении было перевезено 0,9 млн пассажиров.

В УЗ подчеркивают, что в 2017 году количество перевезенных пассажиров в сообщении Украина - РоSSийская Федерация по сравнению с 2013 годом уменьшилось более чем в 5 раз, и указанная тенденция снижения пассажиропотока продолжает сохраняться.

Также в "Укрзализныце" напомнили, что всего в графике пассажирских поездов на 2017/2018 год перевозки между Украиной и РоSSийской Федерацией обеспечивается курсированием 8 пар поездов:

№6/5 " Киев - Москва", с группой вагонов "Чернигов - Москва";

- Москва", с группой вагонов "Чернигов - Москва"; №20/19 "Харьков - Москва" с группой вагонов "Полтава - Москва";

№24/23 "Одесса - Москва";

№54/144-53/143 " Киев , Харьков - Санкт-Петербург" с беспересадочными вагонами "Днепр - Санкт-Петербург";

, Харьков - Санкт-Петербург" с беспересадочными вагонами "Днепр - Санкт-Петербург"; №56/55 "Хмельницкий - Москва" с группой вагонов "Жмеринка - Москва";

№62/61 "Николаев - Москва" с группой вагонов "Херсон - Москва";

№74/73 "Львов - Москва" с группой вагонов "Ковель - Москва";

№74/73 "Кривой Рог - Москва" с группой вагонов "Днепр - Москва".

В сообщении подчеркивается, что проездные документы на поезда в сообщении Украина - РоSSийская Федерация продаются без скидок, которые, например, действуют в других международных направлениях.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией .

После этого первый заместитель представителя президента Украины в АР Крым Изет Гданов предложил прекратить автобусное сообщение с Россией .

Напомним, между Украиной и Россией не летают самолеты, но все еще ходят поезда и ездят автобусы.