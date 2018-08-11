Водитель маршрутки, попавшей в смертельное ДТП с КамАЗом, не имел разрешений на перевозку пассажиров

В аварии погибли шесть детей и один взрослый.

Водитель маршрутки, которая попала в ДТП на трассе "Харьков-Симферополь" в Запорожской области 10 августа, не имел разрешительных документов на перевозку пассажиров. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, говорится на сайте ведомства.

"Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не имел никаких разрешительных документов на перевозку пассажиров и осуществление такого вида деятельности. Сейчас курортный сезон, поэтому повышенный спрос на перевозчиков. Именно этим и пользуются некоторые владельцы автотранспорта в погоне за прибылью. Они не обращают внимания на отсутствие разрешительных документов для перевоза пассажиров, а нередко их не останавливает даже отсутствие водительского опыта", - отметил глава Нацполиции.

Жертвами аварии с участием микроавтобуса и грузовика стали семь человек. Шестеро погибли на месте, 7-летний ребенок умер сегодня в больнице во время операции.

По одной из версий, у грузового автомобиля отказало рулевое управление, и он на полной скорости врезался в маршрутку. Автобус от удара перевернулся, грузовик проломил отбойник и вылетел в кювет.

31-летнему водителю КамАЗа объявили подозрение, сегодня ему должны избрать меру пресечения.

Напомним, третью неделю продолжается операция "Перевозчик", в рамках которой полиция проверяет пассажирские автобусы. Среди распространенных нарушений - вождение в нетрезвом состоянии, отсутствие разрешений на перевозку пассажиров, перевозка пассажиров сверх установленного количества,отсутствие обязательного технического контроля.

В первый же день проверок были выявлены нарушения в работе 87 автобусов. За неделю операции полиция выявила больше 2000 нарушений пассажирских перевозок. За 20 дней операции "Перевозчик" правоохранители поймали 50 водителей автобусов в нетрезвом состоянии.