Полиция поймала пьяного водителя за рулем маршрутки Киев-Боярка

За 20 дней операции "Перевозчик" выявили 50 водителей автобусов в нетрезвом состоянии.

Полиция поймала пьяного водителя за рулем маршрутки Киев-Боярка
Фото: npu.gov.ua

В Киевской области полицейские выявили за рулем маршрутки Киев-Боярка водителя в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается на сайте Нацполиции столицы.

"В рамках операции "Перевозчик" в Чабанах полицейские остановили автомобиль "Мерседес Бенц Спринтер". За рулем находился 43-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Нетрезвое состояние маршрутчика подтвердил и результат медицинского освидетельствования", - говорится в сообщении.

Транспортное средство осуществляло перевозку пассажиров из столицы в Боярку. На момент остановки людей в салоне не было.

Водителя полицейские сняли с маршрута и составили в отношении него протокол об административном правонарушении по ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).

Тем временем глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, що за 20 дней операции "Перевозчик" полиция выявила 50 водителей автобусов в нетрезвом состоянии.

По состоянию на 10 августа полиция осмотрела более 64 тыс. транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров. Полторы тысячи из них были технически неисправны.

Напомним, операция "Перевозчик" по проверке пассажирских автобусов началась после того, как в трех ДТП 20 июля погибли 18 человек. В полиции сформировали 33 группы по выявлению и документированию нарушений в сфере пассажирских перевозок. В первый же день проверок были выявлены нарушения в работе 87 автобусов. За неделю операции полиция выявила больше 2000 нарушений пассажирских перевозок.

Среди распространенных нарушений: перевозка пассажиров сверх установленного количества, управления без необходимых документов, отсутствие обязательного технического контроля.


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