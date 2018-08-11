Проходящая в эти дни в индонезийском Тангеранге (город-спутник Джакарты) 26-я Международная выставка Gaikindo Indonesia International Auto Show 2018 собрала под крышей выставочного комплекса ICE 25 ведущих автомобильных марок, в том числе 19 брендов легковых автомобилей: Audi, BMW, Chevrolet, Daihatsu, Datsun, DFSK, Honda, Hyundai, Isuzu, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MINI, Mitsubishi Motors, Nissan, Suzuki, Toyota, VW и Wuling; и 6 марок коммерческих транспортных средств: FAW, Hino, Isuzu, Mitsubishi FUSO, Tata Motors и UD Truck. Не обошли своим вниманием выставку и производители мотоциклов. В общей сложности в работе автосалона, который в этом году проходит под девизом «Beyond Mobility», приняли участие более 250 автомобильных брендов, представленных в Индонезии.

Но не только новейшие модели автомобилей и мотоциклов ежегодно привлекают внимание более полумиллиона посетителей этой выставки. GIIAS славится своими хостесс, или как их здесь называют SPG (Sales Promotion Girl) - девушками по продвижению продаж. Их сладкие очаровательные улыбки встречают каждого посетителя. При этом девушки выступают не только в роли гостеприимных хозяек выставочных стендов, но и квалифицированных экспертов, способных ответить практически на любой вопрос о представленном экспонате. И вполне естественно, что компании щедро оплачивают (до сотни тысяч рупий в день) нелегкий девичий труд.

Приятных выходных! И до следующей пятницы.

В нашей традиционной рубрике девушки автосалона GIIAS 2018.