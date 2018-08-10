В следующем году лоукосты начнут летать из Херсона, - Омелян

Мининфраструктуры рассматривает несколько вариантов расширения украинского рынка пасажирских авиаперелетов.

Со следующего года из Херсона начнут летать лоукост-авиакомпании, а иностранная авиакомпания может создать свою дочернюю компанию в Украине с местом базирования в Херсоне.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНИАН.

"Мы надеемся, что со следующего года из Херсона полетят лоукосты. Мы работаем с крупным европейским перевозчиком по этому вопросу, надеемся на поддержку украинской авиакомпании МАУ, а также интересные переговоры с авиакомпанией, которая хочет создать свою дочернюю компанию в Украине и хочет выбрать свою базу в Херсоне. Что-то из этих вариантов непременно сработает и в следующем году. У Херсона большие перспективы", - сказал министр.

Омелян отметил, что развитие авиаперелетов из Херсона позволит украинцам из оккупированного Крыма дешево летать по всей Европе.

Напомним, ранее министр заявлял, что на украинский рынок в этом году или в 2019 году должны зайти две новые авиационные компании.