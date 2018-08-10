?Двери закупленных в Берлине б/у трамваев не смогут открыться на львовских остановках

Прокуратура открыла дело по статье "служебная халатность".

Львовские чиновники допустили халатность при покупке б/у трамваев из Берлина. Оказалось, что кроме разницы в ширине трамвайных рельсов в Берлине и Львове, существует еще и проблема с остановками: на некоторых трамваи чешского производства попросту не могут открыть двери из-за того, что платформа расположена на уровне первой ступени трамвая.

Для решения этой проблемы нужно или понижать платформы, или резать двери. Об этом рассказал руководитель общественной организации "За качественный транспорт" Святослав Товстыга, передает DW.

"И в государственных строительных нормах от 2001 года, и в "Правилах размещения и оборудования остановок городского электро- и автомобильного транспорта" говорится о том, что посадочные площадки, которые размещаются на проезжей части, следует обустраивать повышенными на 15-30 сантиметров над поверхностью проезжей части. А наши специалисты перестарались и выставили 34-36 сантиметров", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, во Львове вообще плохо готовились к прибытию немецких трамваев, так как отремонтировали лишь 12 тележек, на которые нужно переставить вагоны.

"У них было достаточно времени, но из-за неправильно организованного процесса Львов подготовил мало, и теперь должен заказывать модернизацию тележек из вне. На сайте публичных закупок объявлено предложение на капремонт 10 ходовых тележек трамвайных вагонов стоимостью более 5 млн гривен", - отметил эксперт.

В пятницу, 10 августа, прокуратура Львовской области внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами Львовского городского совета и ЛКП "Львовэлектротранс" своих служебных обязанностей при закупке 30 б/у немецких трамваев.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами Львовского городского совета и ЛКП "Львовэлектротранс" своих служебных обязанностей при закупке 30 бывших в употреблении немецких трамваев, технические характеристики которых не соответствуют существующим в г. Львов маршрутным линиям и платформам остановок, по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Львовской области.

Проведение досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручено следственному управлению ГУ Нацполиции во Львовской области.

23 июля львовское коммунальное предприятие "Львовэлектротранс" получило первые три трамвая, которые куплены у Берлинской муниципально-транспортной компании за деньги ЕБРР .

Сообщалось, что берлинские трамваи были в употреблении, но прошли капитальный ремонт и оборудованы современной электроникой. Это чешские Tatra 80-х годов выпуска. Они потребляют на 20-30% меньше электроэнергии, чем такие же трамваи с родным оборудованием.

Предполагалось, что трамваи из Берлина будут ходить на маршрутах №2 (Погулянка - Коновальца), №3 (Соборная - Княгини Ольги) и, возможно, №8 (Соборная - Вернадского).