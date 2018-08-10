Пилоты Ryanair объявили масштабную забастовку, отменены около 400 рейсов

Больше всего пострадала Германия.

Пилоты Ryanair объявили масштабную забастовку, отменены около 400 рейсов
Фото: Hyser

Пилоты лоукостера Ryanair начали наиболее масштабную забастовку в истории ирландской бюджетной авиакомпании.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Протестная акция началась около 3 часов ночи в пятницу, 10 августа, и продлится 24 часа. Это подтвердил представитель немецкого профсоюза пилотов Cockpit.

В связи с забастовкой, проходящей в Германии, Бельгии, Швеции, Ирландии и Нидерландах, руководство авиаперевозчика аннулировало около 400 рейсов - каждый шестой из планировавшихся на этот день европейских полетов Ryanair.

При этом больше всего рейсов, 250, отменили в Германии. Так, здесь отменены практически все рейсы, которые должны были стартовать из немецких аэропортов утром 10 августа. Лишь днем из Германии вновь начнут вылетать самолеты Ryanair, речь идет об обратных рейсах в другие страны, не охваченные стачкой.

В общей сложности от забастовки пострадают около 55 тыс. пассажиров, из них - более 42 тыс. в Германии. Им предложено перенести полет на другой день или получить назад деньги за билет. Выплату других компенсаций пассажирам руководство Ryanair отклоняет.

Напомним, авиакомпания Ryanair базируется в Ирландии, но выполняет полеты по всем Евросоюзу и в ряд других стран, используя в качестве крупных пересадочных узлов многие аэропорты, включая немецкие.

В июле Ryanair отменила рейсы 50 тыс. пассажиров из-за забастовки бортпроводников.


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