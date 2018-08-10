Bravo Airways прекратила полеты из Киева в Люблин спустя два месяца после запуска рейса

Перевозчик продолжает летать в польский город из Херсона.

Bravo Airways прекратила полеты из Киева в Люблин спустя два месяца после запуска рейса
Фото: cfts.org.ua

Украинская авиакомпания Bravo Airways спустя два месяца после запуска рейса Киев-Люблин-Киев прекратила обслуживать это направление. Несмотря на это, перевозчик продолжает летать в польский город из Херсона, передает ЦТС.

"Рейсы Киев-Люблин-Киев были приостановлены с 03.08.2018 года. Мы были вынуждены принять такое решение, чтобы урегулировать расписание чартерных перевозок в горячий период отпусков и избежать длительных задержек. Причиной стали обстоятельства, которые сложились в последнее время на туристическом рынке Украины, а также низкий спрос на это направление среди пассажиров", - прокомментировали в авиакомпании.

В "Браво" отмечают, что информировали пассажиров об отмене маршрута. Что касается направления Херсон-Люблин-Херсон, то в авиакомпании заявили, что это самый популярный маршрут, поэтому полеты продолжаются каждую неделю.

Польское издание Rynek Lotniczy пишет, что к прекращению полетов авиакомпанию подтолкнули несколько факторов: нехватка самолетов, слабая загрузка рейсов и наличие конкуренции на этом направлении в лице лоукостера Wizz Air.

Bravo Airways с 15 июня начала летать в Люблин сразу из двух украинских городов-Киева (аэропорт "Жуляны") и Херсона, а с 18 июня - и с Харькова. Полеты по маршруту Харьков-Люблин были приостановлены несколько недель спустя.

Несмотря на уход Bravo Airways, полеты из Киева в Люблин продолжает выполнять венгерский лоукостер Wizz Air. Рейс осуществляется по средам и воскресеньям.


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