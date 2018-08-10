Электрокар Audi e-tron получил систему рекуперации энергии с рекордной эффективностью

Электрокар Audi e-tron получил систему рекуперации энергии с рекордной эффективностью

Компания Audi рассказала о передовой системе рекуперации энергии, которой оснащён полностью электрический кроссовер e-tron.

Автомобиль, официальная презентация которого намечена на 17 сентября, сможет на одной подзарядке блока аккумуляторных батарей преодолевать расстояние до 400 км. Отмечается, что до 30 % запаса хода машина получает благодаря высокотехнологичной системе рекуперации. Она включает два электродвигателя и интегрированную электрогидравлическую систему управления торможением.

В электрокаре e-tron впервые объединены три различных режима рекуперации. Это, в частности, ручная рекуперация энергии при движении накатом, управляемая подрулевыми переключателями. Кроме того, реализована автоматическая рекуперация энергии за счёт работы ассистента эффективности движения. Наконец, задействована рекуперация энергии при плавном переходе между торможением электродвигателями и торможением с помощью гидравлической тормозной системы.

Электрокар Audi e-tron получил систему рекуперации энергии с рекордной эффективностью

Замедление с интенсивностью до 0,3g электромобиль обеспечивает только посредством электродвигателей, без использования гидравлической системы. Этого, как утверждается, достаточно для более чем 90 % всех ситуаций торможения.

Электрокар Audi e-tron получил систему рекуперации энергии с рекордной эффективностью

Любопытно, что система рекуперации позволяет реализовать режим движения с управлением только при помощи педали акселератора. Водитель может отрегулировать производительность рекуперации при движении накатом, используя подрулевые переключатели. При выборе наиболее интенсивного уровня автомобиль будет эффективно замедляться при «сбросе газа», что избавляет от необходимости использования педали тормоза. Колёсные тормозные механизмы подключаются, когда требуемая степень замедления превышает 0,3g и водитель использует педаль тормоза.

Электрокар Audi e-tron получил систему рекуперации энергии с рекордной эффективностью

Электрические моторы e-tron развивают мощность в 265 кВт (360 лошадиных сил) и обеспечивают крутящий момент в 561 Н·м. В режиме максимальной производительности (доступен в течение восьми секунд) мощность достигает 300 кВт, а крутящий момент — 664 Н·м. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч менее чем за шесть секунд.

«Прототип электромобиля Audi e-tron способен рекуперировать энергию с эффективностью до 300 Н·м крутящего момента и до 220 кВт суммарной мощности, то есть более 70 % от потребляемой энергии. До настоящего момента ни один серийный автомобиль не мог добиться подобных результатов», — заявляет производитель.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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