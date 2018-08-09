?МИУ анонсировало электронный билет на междугородные автобусы

Пилотный проект может быть реализован на автостанции "Киев".

Министерство инфраструктуры собирается вводить электронные билеты на междугородные автобусы. Пилотный проект планируют реализовать на автостанции " Киев ".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, который в четверг проводил совещание с перевозчиками и руководителем "Укртрансбезопасности" Вячеславом Дидкивским.

"Мы максимально упростили ведение бизнеса для автоперевозчиков, но результаты проверок свидетельствуют, что пассажир не получает качественного обслуживания. Мы предлагаем реализовать на базе АС " Киев " пилотный проект, ввести электронный билет, который отвечает требованиям времени и дает перевозчикам возможность прозрачного контроля", - цитирует Омеляна пресс-служба министерства.

Напомним, в начале 2018 года Кабинет министров внес изменения в порядок проведения конкурсов по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования. Омелян говорил, что это мини-революция на рынке автобусных перевозок.

Решение предусматривает, в частности, введение конкурса на межобластные автобусные маршруты по заявительному принципу; введение требований об обязательном наличии на городских и пригородных маршрутах автобусов, приспособленных для перевозки лиц с инвалидностью; предоставление преимущества на конкурсе перевозчика с экологическими автобусами и пр.