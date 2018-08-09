Фотошпионы рассекретили салон Mercedes GLE.

Интерьер нового поколения Mercedes GLE недавно показал сам производитель машины. Но то были всего лишь рисунки-наброски. А вот фотошпионы сумели сфотографировать внутреннее убранство реального автомобиля. Снимки обнародовал портал mercedes-fans.de.

Два огромных «планшета» на приборной панели, уже ставшие фирменной чертой «Мерседесов», на GLE красуются в оригинальном обрамлении. Форма дефлекторов вентиляции создает иное восприятие, нежели на легковых машинах. Центральный тоннель венчает пара массивных поручней. Вероятно, их поставили в качестве намека на хорошие внедорожные качества автомобиля. Отделка двери и управление мультимедийными возможностями имеют традиционный для «Мерседесов» облик.

Ранее внешность вседорожника также частично рассекретили фотошпионы. Подвеска у кроссовера будет очень похожа на ту, что применяется на флагманском S-классе, но со своими «фишками» вроде «прыгающего» режима пневмоподвески для преодоления глубокого песка. Mercedes GLE также получит центральный дифференциал с электронноуправляемым мокрым сцеплением и опциональную двухступенчатую раздаточную коробку.

Формально Mercedes GLE появился в 2015 году, однако это всего лишь переименованный и слегка обновленный Mercedes ML образца 2011 года, так что сменить поколение машине уже пора. Любопытно, что на рынок новинка с трехлучевой звездой выйдет практически одновременно со свежей генерацией главного конкурента – абсолютно новым BMW X5.