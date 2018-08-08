Илон Маск намерен сделать Tesla частной компанией стоимостью $82 млрд

Илон Маск намерен сделать Tesla частной компанией стоимостью $82 млрд

Со второго августа отмечается бурный рост акций американского производителя электрокаров Tesla. Если утром 2 числа их стоимость находилась на уровне $300, то ныне она достигла $380. Во многом это вызвано намерением Илона Маска (Elon Musk) превратить корпорацию Tesla в частную компанию. Объясняется этот решительный шаг желанием снизить давление на несущего убытки автопроизводителя.

Это объявление, сделанное изначально через Twitter, ошеломило акционеров и быстро взвинтило стоимость ценных бумаг Tesla на 13 %. Затем последовала новость, что государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии заполучил почти 5 % акций Tesla стоимостью около $2 млрд. Представители фонда не были готовы дать комментарии изданию Financial Times, сообщившему во вторник об инвестициях в Tesla.

Илон Маск намерен сделать Tesla частной компанией стоимостью млрд

Сам Илон Маск заявил, что не собирается продавать свои почти 20 % акций Tesla, а остальным акционерам предложил реализовать свои акции по цене $420 или сохранить долю в частной компании. И всё же остаётся много вопросов без ответов. При оценке акций в $420, рыночная стоимость Tesla вырастет до $82 млрд. Где в таком случае господин Маск собирается достать необходимые для совершения сделки $66 млрд? Чтобы изменить форму собственности ему потребуется провести самый крупный в истории выкуп акций на заёмные средства.

Илон Маск намерен сделать Tesla частной компанией стоимостью млрд

«Причина этого заключается в создании наиболее благоприятной среды для деятельности Tesla», — объяснил 47-летний Маск в письме сотрудникам. Он сказал, что дикие колебания в стоимости акций сильно отвлекают сотрудников, а публичная форма собственности оказывает огромное давление на Tesla в принятии решений, которые могут быть правильными для данного квартала, но не обязательно верными в долгосрочной перспективе.

Илон Маск намерен сделать Tesla частной компанией стоимостью млрд

Илон Маск при этом сказал, что за акционерами останется последнее слово в принятии решения о смене формы собственности, но свою должность он сохранит, как бы там ни было. В настоящее время рост акций остановился на высшей отметке в $380,6, то есть до рубежа в $420, что свидетельствует о некотором скептицизме рынка в отношении планов исполнительного директора Tesla.

Илон Маск намерен сделать Tesla частной компанией стоимостью млрд

«Рынок не верит ему, — сказал Дэвид Кудла (David Kudla), руководитель Mainstay Capital Management. — Его авторитет поставлен под сомнение многими вещами. Если бы эта инициатива была реалистичной, можно было бы ожидать, что курс акций приблизится к $420, но это не так».

Как сообщают информированные источники, фонд Саудовской Аравии приобретал акции Tesla на протяжении нескольких последних месяцев в рамках своей широкой инвестиционной стратегии. Этот фонд является центральной частью усилий аравийского государства по диверсификации доходов от нефти в рамках стратегии по преобразованию экономики страны, известной как «Видение 2030». В конечном счёте, по словам наследного принца Мохаммеда бин Салмана (Mohammed bin Salman), под контроль фонда могут перейти активы на сумму более $2 трлн.

Илон Маск намерен сделать Tesla частной компанией стоимостью млрд

Илон Маск давно говорит о затруднениях, которые испытывает Tesla в результате тщательного наблюдения со стороны инвесторов и средств массовой информации. В интервью Bloomberg News в январе 2015 года он рассказал о преимуществах работы Space Exploration Technologies в качестве закрытой аэрокосмической корпорации и о своём разочаровании в решении сделать Tesla публичной компанией в июне 2010 года: «Публичную компанию окружает много шума, и люди постоянно комментируют стоимость акций и рыночную стоимость. Публичность определенно увеличивает управленческие издержки любого предприятия».

Илон Маск намерен сделать Tesla частной компанией стоимостью млрд

Частновладельческая Tesla целесообразна по тысячам причин, считает Джин Мюнстер (Gene Munster), управляющий партнер венчурной компании Loup Ventures: «Илон Маск не желает управлять публичными компаниями. Его задачи амбициозны и с трудом согласовываются с квартальными ожиданиями инвесторов. Мы считаем, что он сможет осуществить выкуп акций с вероятностью 1 к 3».

Tesla не соответствует типичному профилю компании, способной взять долговые обязательства на десятки миллиардов долларов. Она теряет деньги на постоянной основе с тех пор, как стала общественной, и проела миллиарды долларов, пока решались проблемы с производством седана Model 3.

Илон Маск намерен сделать Tesla частной компанией стоимостью млрд

Выкуп крайне маловероятен, считает Джоэл Левингтон (Joel Levington), аналитик Bloomberg Intelligence: «Вложение 50 с лишним миллиардов долларов в бизнес с отрицательным свободным денежным потоком будет сложным, если не экстраординарным делом».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Под колесами поезда в Сумах погибла телеведущаяПод колесами поезда в Сумах погибла телеведущая
В Украине исчезнет крупная сеть АЗСВ Украине исчезнет крупная сеть АЗС
Автомобиль с лидерами одесского Народного Руха протаранил грузовикАвтомобиль с лидерами одесского Народного Руха протаранил грузовик
В Киеве парень прыгал по припаркованным машинам ради записи в блогВ Киеве парень прыгал по припаркованным машинам ради записи в блог
Нетрезвого водителя без водительских прав остановили на маршруте "Киев-Кельменцы"Нетрезвого водителя без водительских прав остановили на маршруте "Киев-Кельменцы"
Блок рекламы


Похожие новости
Маск хочет сделать Tesla частной компанией. Это обойдется в $66 млрд
Tesla рассчитывает довести объём выпуска Model 3 до 10 000 штук в неделю в 2019 годуTesla рассчитывает довести объём выпуска Model 3 до 10 000 штук в неделю в 2019 году
В электромобилях Tesla появятся лучшие игры AtariВ электромобилях Tesla появятся лучшие игры Atari
Кличко рассказал, для кого готов сделать транспорт в Киеве бесплатнымКличко рассказал, для кого готов сделать транспорт в Киеве бесплатным
Tesla предложила белый вариант салона для всех полноприводных Model 3Tesla предложила белый вариант салона для всех полноприводных Model 3
Электрокар Polestar 2 составит конкуренцию Tesla Model 3Электрокар Polestar 2 составит конкуренцию Tesla Model 3
Туроператор Join UP! намерен уменьшить долю перевозок "проблемных" авиакомпанийТуроператор Join UP! намерен уменьшить долю перевозок "проблемных" авиакомпаний
В Одессе 14-летний подросток угнал папин BMW и врезался в припаркованный TeslaВ Одессе 14-летний подросток угнал папин BMW и врезался в припаркованный Tesla
Через несколько лет Tesla утратит статус ведущего производителя электрокаровЧерез несколько лет Tesla утратит статус ведущего производителя электрокаров
Tesla увеличила цену Model S и Model X в Китае более чем на $20 000Tesla увеличила цену Model S и Model X в Китае более чем на $20 000
Последние новости
Подгружаем последние новости