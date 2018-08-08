Илон Маск намерен сделать Tesla частной компанией стоимостью $82 млрд

Со второго августа отмечается бурный рост акций американского производителя электрокаров Tesla. Если утром 2 числа их стоимость находилась на уровне $300, то ныне она достигла $380. Во многом это вызвано намерением Илона Маска (Elon Musk) превратить корпорацию Tesla в частную компанию. Объясняется этот решительный шаг желанием снизить давление на несущего убытки автопроизводителя.

Это объявление, сделанное изначально через Twitter , ошеломило акционеров и быстро взвинтило стоимость ценных бумаг Tesla на 13 %. Затем последовала новость, что государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии заполучил почти 5 % акций Tesla стоимостью около $2 млрд. Представители фонда не были готовы дать комментарии изданию Financial Times, сообщившему во вторник об инвестициях в Tesla.

Сам Илон Маск заявил, что не собирается продавать свои почти 20 % акций Tesla, а остальным акционерам предложил реализовать свои акции по цене $420 или сохранить долю в частной компании. И всё же остаётся много вопросов без ответов. При оценке акций в $420, рыночная стоимость Tesla вырастет до $82 млрд. Где в таком случае господин Маск собирается достать необходимые для совершения сделки $66 млрд? Чтобы изменить форму собственности ему потребуется провести самый крупный в истории выкуп акций на заёмные средства.

«Причина этого заключается в создании наиболее благоприятной среды для деятельности Tesla», — объяснил 47-летний Маск в письме сотрудникам. Он сказал, что дикие колебания в стоимости акций сильно отвлекают сотрудников, а публичная форма собственности оказывает огромное давление на Tesla в принятии решений, которые могут быть правильными для данного квартала, но не обязательно верными в долгосрочной перспективе.

Илон Маск при этом сказал, что за акционерами останется последнее слово в принятии решения о смене формы собственности, но свою должность он сохранит, как бы там ни было. В настоящее время рост акций остановился на высшей отметке в $380,6, то есть до рубежа в $420, что свидетельствует о некотором скептицизме рынка в отношении планов исполнительного директора Tesla.

«Рынок не верит ему, — сказал Дэвид Кудла (David Kudla), руководитель Mainstay Capital Management. — Его авторитет поставлен под сомнение многими вещами. Если бы эта инициатива была реалистичной, можно было бы ожидать, что курс акций приблизится к $420, но это не так».

Как сообщают информированные источники, фонд Саудовской Аравии приобретал акции Tesla на протяжении нескольких последних месяцев в рамках своей широкой инвестиционной стратегии. Этот фонд является центральной частью усилий аравийского государства по диверсификации доходов от нефти в рамках стратегии по преобразованию экономики страны, известной как «Видение 2030». В конечном счёте, по словам наследного принца Мохаммеда бин Салмана (Mohammed bin Salman), под контроль фонда могут перейти активы на сумму более $2 трлн.

Илон Маск давно говорит о затруднениях, которые испытывает Tesla в результате тщательного наблюдения со стороны инвесторов и средств массовой информации. В интервью Bloomberg News в январе 2015 года он рассказал о преимуществах работы Space Exploration Technologies в качестве закрытой аэрокосмической корпорации и о своём разочаровании в решении сделать Tesla публичной компанией в июне 2010 года: «Публичную компанию окружает много шума, и люди постоянно комментируют стоимость акций и рыночную стоимость. Публичность определенно увеличивает управленческие издержки любого предприятия».

Частновладельческая Tesla целесообразна по тысячам причин, считает Джин Мюнстер (Gene Munster), управляющий партнер венчурной компании Loup Ventures: «Илон Маск не желает управлять публичными компаниями. Его задачи амбициозны и с трудом согласовываются с квартальными ожиданиями инвесторов. Мы считаем, что он сможет осуществить выкуп акций с вероятностью 1 к 3».

Tesla не соответствует типичному профилю компании, способной взять долговые обязательства на десятки миллиардов долларов. Она теряет деньги на постоянной основе с тех пор, как стала общественной, и проела миллиарды долларов, пока решались проблемы с производством седана Model 3.

Выкуп крайне маловероятен, считает Джоэл Левингтон (Joel Levington), аналитик Bloomberg Intelligence: «Вложение 50 с лишним миллиардов долларов в бизнес с отрицательным свободным денежным потоком будет сложным, если не экстраординарным делом».



