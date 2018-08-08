General Electric отправила в Украину первый локомотив "Тризуб"

До конца первого квартала 2019 года УЗ получит 30 тепловозов.

Американская компания General Electric отправила первый локомотив серии GE Evolution, изготовленный в соответствии с соглашением между "Укрзализныцей" и GE Transportation.

Локомотив изготовлен для Украины на заводе в Пенсильвании, сообщил и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Локомотив поедет поездом в Норфолк, штат Вирджиния, а затем судном через Атлантику, Средиземное и Черное море в Черноморске. Окончательное его доукомплектование будет проводиться на Крюковском вагоностроительном заводе. После этого он будет принят в эксплуатацию и начнет перевозить грузы", - написал он на своей странице в Facebook в среду, 8 августа.

Напомним, 23 февраля УЗ и GE Тransportation подписали рамочный договор о 15-летнем партнерстве по обновлению и модернизации подвижного состава украинских железных дорог. Он предусматривает поставку до 225 локомотивов General Electric серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное техническое обслуживание.

По первому контракту стоимостью 140 млн долларов (с НДС) УЗ до конца первого квартала 2019 года получит 30 тепловозов. Финансирование предоставил государственный Укрэксимбанк.

Партия локомотивов, которую поставит General Electric в сотрудничестве с Крюковским вагоностроительным заводом - крупнейшая в истории независимой Украины.

Локомотивы General Electric для Украины получили название "Тризуб".