Движение транспорта на Шулявском мосту перекроют с 18 августа из-за реконструкции

В сентябре путепровод могут полностью закрыть для движения транспорта.

Движение транспорта на Шулявском мосту перекроют с 18 августа из-за реконструкции
Фото: Сергей Нужненко

В Киеве начался подготовительный этап реконструкции Шулявского путепровода. В связи с этим с 18 августа будет перекрыто движение транспорта. Об этом сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений".

Согласно информации портала "Город Киев", движение будет перекрыто на съезде с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы и с проспекта - на ул. А. Довженко.

На этих участках запланирована перекладка инженерных сетей и коммуникаций.

Также планируется, что в сентябре путепровод могут полностью закрыть для движения транспорта.Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы должны были начаться еще 1 мая 2018 года, потом начало реконструкции перенесли на 1 июня, потом - на неопределенный срок.


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