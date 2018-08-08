Движение транспорта на Шулявском мосту перекроют с 18 августа из-за реконструкции
В сентябре путепровод могут полностью закрыть для движения транспорта.
В Киеве начался подготовительный этап реконструкции Шулявского путепровода. В связи с этим с 18 августа будет перекрыто движение транспорта. Об этом сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений".
Согласно информации портала "Город Киев", движение будет перекрыто на съезде с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы и с проспекта - на ул. А. Довженко.
На этих участках запланирована перекладка инженерных сетей и коммуникаций.
Также планируется, что в сентябре путепровод могут полностью закрыть для движения транспорта.Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы должны были начаться еще 1 мая 2018 года, потом начало реконструкции перенесли на 1 июня, потом - на неопределенный срок.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
08.08.2018 18:42