При столкновении "Мазды" с грузовиком в Херсонской области погибли двое детей

Водитель легкового автомобиля по неизвестным причинам въехал в стоящий на встречной обочине МАЗ.

В Херсонской области в ДТП погибли двое малолетних детей. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Авария произошла днем на дороге "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" между легковым автомобилем "Мазда" и грузовиком "МАЗ".

Фото: hr.npu.gov.ua

44-летний водитель легковушки двигался в направлении курортного Геническа и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со стоящим "МАЗом". Что послужило причиной такого "маневра", пока не установлено.

При столкновении погибли на месте двое малолетних детей. Оба родителя получили травмы, они госпитализированы в Новокаховскую районную больницу.

Правоохранители квалифицировали происшествие по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Ведутся следственные действия.

Напомним, ранее сегодня в Днепропетровской области при столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем погибли двое пассажиров автобуса.