Под Харьковом на ходу загорелся автомобиль с газовым баллоном в багажнике

Водитель попал в больницу с ожогами, 72-летняя пассажирка от госпитализации отказалась.

В Харьковской области вблизи с. Отрадное на ходу загорелся автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает региональное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие произошло вчера утром, 7 августа 2018 года, на автодороге "Шевченково - Большие Хутора" в Шевченковском районе Харьковской области. На автодороге загорелся автомобиль ВАЗ 2101.

"Автомобиль был оборудован газобаллонным оборудованием. Кроме того, в багажнике автомобиля находился переносной баллон со сжиженным газом", - сообщили спасатели.

Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

В результате происшествия ожоги получил водитель 1975 года рождения, он был госпитализирован. Также пострадала пассажирка 1946 г. р., однако женщина отказалась от госпитализации.

На момент прибытия спасателей огонь успел полностью охватить авто на площади около 5 кв.м. Во время ликвидации огня из багажника был удален и охлажден переносной газовый баллон.

Сейчас причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, сегодня днем в Чернигове загорелась маршрутка. В салоне находились около 20 человек, все они успели выбраться из автобуса.