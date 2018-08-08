Мотоциклы научат тормозить самостоятельно

Мотоциклы научат тормозить самостоятельно

Для автомобилей подобные системы автоматического торможения уже не в новинку, но на мотоциклах всё сложнее: к примеру, резкое торможение, которого сидящий в седле байкер не ожидает, может быть очень опасным и для него самого, и для окружающих — в отличие от водителя автомобиля, он не пристёгнут и может легко потерять равновесие.

Концептуально система автоматического торможения для мотоцикла повторяет автомобильную: есть определённый набор датчиков и радар, который отслеживает дорожную обстановку впереди на предмет опасности. Блок управления обрабатывает полученные данные и, если столкновение неизбежно, активирует тормоза вплоть до полной остановки мотоцикла. Однако американцы решили установить дополнительные датчики ещё и на руле, сиденье и шлеме.

Таким образом электроника оценивает готовность байкера к экстренному торможению: если система решит, что есть риск потери равновесия, то включит предупреждающие индикаторы, вибрацию и звуковой сигнал. Если человек проигнорирует их, то через 200?500 миллисекунд электроника задействует тормоза — сначала с нарастающим усилием, а если байкер крепко сидит в седле, то с максимальной эффективностью.

Мотоциклы научат тормозить самостоятельно


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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