В Чернигове сгорела маршрутка
В автобусе ехали 20 пассажиров, все успели покинуть салон.
В Чернигове утром 8 августа сгорела маршрутка №12.
Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС.
Водитель автобуса рассказал, что во время движения в моторном отсеке что-то стрельнуло, пошел густой дым и маршрутка начала гореть. В автобусе ехали 20 пассажиров, все успели эвакуироваться.
Водитель использовал три огнетушителя, но не смог ликвидировать возгорание. К моменту приезда пожарных автобус почти полностью был охвачен огнем.
В результате пожара автобус уничтожен полностью.
Жертв и пострадавших нет.
Стоимость такого автобуса - более 1 млн гривен.
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