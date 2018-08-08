В Чернигове сгорела маршрутка

В автобусе ехали 20 пассажиров, все успели покинуть салон.

Фото: cn.dsns.gov.ua Фото: cn.dsns.gov.ua Фото: cn.dsns.gov.ua Фото: cn.dsns.gov.ua Фото: cn.dsns.gov.ua

В Чернигове утром 8 августа сгорела маршрутка №12.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС.

Водитель автобуса рассказал, что во время движения в моторном отсеке что-то стрельнуло, пошел густой дым и маршрутка начала гореть. В автобусе ехали 20 пассажиров, все успели эвакуироваться.

Водитель использовал три огнетушителя, но не смог ликвидировать возгорание. К моменту приезда пожарных автобус почти полностью был охвачен огнем.

В результате пожара автобус уничтожен полностью.

Жертв и пострадавших нет.

Стоимость такого автобуса - более 1 млн гривен.