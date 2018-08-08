Индийский конкурент потеснит Uber в Великобритании

У сервиса заказа такси Uber в Великобритании появится альтернатива, так как индийская компания Ola, предоставляющая услуги перевозки пассажиров, объявила о начале работы в этой стране, ставшей её первым рынком в Европе.

Ola была основана в 2010 году Бхавишем Аггарвалом (Bhavish Aggarwal, на фото ниже), которому тогда было 25 лет. В настоящее время компания охватывает более 110 городов Индии, где она предлагает услуги пассажирских перевозок с помощью лицензированных такси, частных машин для найма и рикш с использованием сети из более чем одного миллиона водителей.

Компания привлекла около $3 млрд инвестиций. В числе её инвесторов SoftBank, китайский дуэт Tencent и Didi Chuxing, а также DST Global. Согласно последним оценкам, её рыночная стоимость составляет $7 млрд.

В начале этого года Ola впервые вышла на зарубежный рынок, приступив к работе в Австралии. В настоящее время сервисы Ola функционируют в семи городах этой страны.

В Великобритании индийская компания начнёт свою деятельность с Южного Уэльса и графства Большой Манчестер, где будет предоставлять услуги заказа частных перевозчиков и лицензированного такси. К концу года Ola планирует охватить своими сервисами территорию всей страны.



