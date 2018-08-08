Индийский конкурент потеснит Uber в Великобритании

Индийский конкурент потеснит Uber в Великобритании

У сервиса заказа такси Uber в Великобритании появится альтернатива, так как индийская компания Ola, предоставляющая услуги перевозки пассажиров, объявила о начале работы в этой стране, ставшей её первым рынком в Европе.

Ola была основана в 2010 году Бхавишем Аггарвалом (Bhavish Aggarwal, на фото ниже), которому тогда было 25 лет. В настоящее время компания охватывает более 110 городов Индии, где она предлагает услуги пассажирских перевозок с помощью лицензированных такси, частных машин для найма и рикш с использованием сети из более чем одного миллиона водителей.

Индийский конкурент потеснит Uber в Великобритании

Компания привлекла около $3 млрд инвестиций. В числе её инвесторов SoftBank, китайский дуэт Tencent и Didi Chuxing, а также DST Global. Согласно последним оценкам, её рыночная стоимость составляет $7 млрд.

В начале этого года Ola впервые вышла на зарубежный рынок, приступив к работе в Австралии. В настоящее время сервисы Ola функционируют в семи городах этой страны.

В Великобритании индийская компания начнёт свою деятельность с Южного Уэльса и графства Большой Манчестер, где будет предоставлять услуги заказа частных перевозчиков и лицензированного такси. К концу года Ola планирует охватить своими сервисами территорию всей страны.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Под колесами поезда в Сумах погибла телеведущаяПод колесами поезда в Сумах погибла телеведущая
В Украине исчезнет крупная сеть АЗСВ Украине исчезнет крупная сеть АЗС
Автомобиль с лидерами одесского Народного Руха протаранил грузовикАвтомобиль с лидерами одесского Народного Руха протаранил грузовик
В Киеве парень прыгал по припаркованным машинам ради записи в блогВ Киеве парень прыгал по припаркованным машинам ради записи в блог
Нетрезвого водителя без водительских прав остановили на маршруте "Киев-Кельменцы"Нетрезвого водителя без водительских прав остановили на маршруте "Киев-Кельменцы"
Блок рекламы


Похожие новости
Uber отказалась от разработки беспилотных грузовиковUber отказалась от разработки беспилотных грузовиков
Самоходные автомобили Uber вернулись на дороги, но с водителями за рулёмСамоходные автомобили Uber вернулись на дороги, но с водителями за рулём
BMW запустила в Сиэтле конкурента сервиса UberBMW запустила в Сиэтле конкурента сервиса Uber
Tata Nano — как родился и умер индийский проект самого дешевого автомобиля в миреTata Nano — как родился и умер индийский проект самого дешевого автомобиля в мире
В Uber уволили 100 участников проекта по тестированию робомобилейВ Uber уволили 100 участников проекта по тестированию робомобилей
Uber вернула право работать в ЛондонеUber вернула право работать в Лондоне
Uber будет отключать от платформы водителей, которые провели за рулем 12 часов к ряду
Uber будет доплачивать водителям за переход на электромобилиUber будет доплачивать водителям за переход на электромобили
Uber создал мгновенный алгоритм ориентации для робомобилейUber создал мгновенный алгоритм ориентации для робомобилей
Google, Lyft, Uber создают коалицию, чтобы развеять страхи по поводу робомобилейGoogle, Lyft, Uber создают коалицию, чтобы развеять страхи по поводу робомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости