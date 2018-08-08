Nissan продаст бизнес по выпуску аккумуляторных батарей

Nissan продаст бизнес по выпуску аккумуляторных батарей

Компания Nissan объявила о заключении соглашения по продаже своего подразделения, специализирующегося на производстве аккумуляторных батарей для электрифицированных автомобилей.

Покупателем выступит Envision Group (Envision), которая специализируется на использовании возобновляемых источников энергии. Предполагается, что сделка поможет усилить роль обеих компаний в интеллектуальной энергетической экосистеме. Кроме того, Nissan получит возможность сосредоточиться на разработке и выпуске электромобилей.

По условиям сделки, в распоряжение Envision перейдут два завода Nissan по производству аккумуляторных батарей. Первый сейчас принадлежит Nissan North America Inc. (NNA) и располагается в Смирне, штат Теннеси, а второй находится в собственности Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd. (NMUK) и расположен в Сандерленде, Великобритания.

Nissan продаст бизнес по выпуску аккумуляторных батарей

Плюс к этому Envision переходят принадлежащие Nissan предприятия по разработке и производству аккумуляторных батарей, которые расположены в японских городах Оппама, Ацуги и Зама.

В рамках сделки Nissan возьмёт под свой полный контроль компанию AESC, основанную в 2007 году и специализирующуюся на выпуске современных литий-ионных батарей. Nissan выкупит 49-процентную долю капитала AESC у NEC Corporation и у её дочерней компании по производству электродов для аккумуляторов — NEC Energy Devices. Финансовые условия сделки не раскрываются.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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