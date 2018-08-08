?"Укрзализныця" ночью протестировала скоростной поезд "Тарпан" на маршруте Львов-Ужгород

Тестовая поездка проводилась для определения возможности курсирования нового поезда Киев-Львов-Мукачево-Ужгород.

В ночь с 7 на 8 августа "Укрзализныця" провела экспериментальную поездку двухсистемного скоростного электропоезда ЭКр1 производства Крюковского вагонзавода из Львова в Ужгород.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий" со ссылкой на Ужгородскую дирекцию железнодорожных перевозок.

По информации железнодорожников, поезд проследовал по маршруту Львов-Лавочное-Мукачево-Ужгород.

"Тестовая поездка проводилась с целью определения возможности курсирования нового поезда Киев-Львов-Мукачево-Ужгород, подтверждения динамических характеристик подвижного состава и определения максимальных скоростей движения", - отмечается в сообщении.

Напомним, в марте транспортный комитет Верховной Рады рекомендовал УЗ запустить новый маршрут поездов "Интерсити+" из Киева в Ужгород. Ранее, в феврале, сообщалось, что УЗ рассматривает возможность открытия очередного маршрута скоростного поезда "Интерсити", который может соединить Львов и Закарпатскую область.

В апреле "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в Ужгород из-за цветения сакуры.