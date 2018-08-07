Два пассажира рейсового автобуса погибли в ДТП в Днепропетровской области

Полиция устанавливает личности погибших.

Два пассажира рейсового автобуса погибли в ДТП в Днепропетровской области
Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепропетровской области в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем погибли два человека. Погибшие - мужчина и женщина - ехали в рейсовом автобусе сообщением "Днепр - Каменское". Сейчас полиция устанавливает их личности, сообщает пресс-служба областной полиции.

Еще 13 человек, среди которых водитель автобуса и "легковушки", получили травмы, с которыми были доставлены в больницу.

Предварительно, несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 7 августа в 18:25 на перекрестке возле с. Лобойковка Петриковского района Днепропетровской области. По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Audi не предоставил автобусу преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение. В результате автобус перевернулся на бок.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ранее сообщалось, что два человека погибли при столкновении грузовика с двумя легковыми автомобилями в Днепре.

Напомним, накануне в Киеве произошло две крупные аварии: на выезде из города грузовик столкнулся с маршрутным автобусом, а позже иностранец за рулем "БМВ" разбил три автомобиля и врезался в дерево.


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