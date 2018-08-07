2018-08-07
Nissan GT-R50 от Italdesign на трассе Спа-Франкоршам: видео
Nissan GT-R50 был подготовлен при участии Italdesign в честь 50-летия модели GT-R. Прототип оснащается обновленным 3,80литровым битурбированным двигателем V6 и может выдавать 710 лошадиных сил (529 киловатт) и 780 Нм крутящего момента.
Новинка дебютировала на Фестивале скорости в Гудвуде, проходившем в прошлом месяце. Теперь же Nissan показал, как GT-R50 проезжает по трассе Спа-Франкоршам в Бельгии в преддверии гонки на выносливость «24 часа Спа».
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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