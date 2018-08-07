В киевском метро хотят установить табло с обратным отсчетом
На нем будет отображаться время до прибытия следующего поезда.
На станциях Киевского метрополитена планируют установить новые информационные табло с обратным отсчетом, которые будут показывать время до прибытия следующего поезда.
Соответствующий проект решения зарегистрирован в Киевском горсовете 3 августа.
"Поручить коммунальному предприятию "Киевский метрополитен" осуществить организационно-правовые действия по установлению на станциях Киевского метрополитена табло обратного отсчета времени до прибытия поезда", - говорится в документе.
Отмечается, что информационная система должна быть установлена до конца 2019 года. Такие табло планируется разместить над тоннелями со стороны прибытия поезда, кроме случаев, где это невозможно из-за конструкционных особенностей станций.
На данный момент документ находится на рассмотрении соответствующей комиссии.
Отметим, что киевляне не раз обращались к властям с просьбой установить в метро табло с обратным отсчетом. Петиция с такой просьбой появилась на сайте Киевсовета еще в 2015 году и набрала необходимое количество голосов. Однако, спустя полгода комиссия по вопросам связи и рекламы отклонила ее, сочтя проект слишком затратным.
Напомним, в июне столичная подземка начала записывать новые объявления станций, звучащие в вагонах.
Стоимость проезда в киевском метро - 8 гривен.
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