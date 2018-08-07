Подросток на мопеде въехал в детскую коляску в Донецкой области

Полуторамесячная девочка госпитализирована с тяжелыми травмами.

Подросток на мопеде въехал в детскую коляску в Донецкой области
Фото: dn.npu.gov.ua

Подросток на мопеде наехал на коляску с младенцем в поселке Донское в Волновахском районе: полуторамесячная девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 6 августа: около 20.30 в дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение от 32-летней женщины, что на ее ребенка наехал мопедист. На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции Волновахи и следователи.

Установлено, что родители вместе с маленькой дочкой в коляске и старшим сыном вышли на прогулку. В этот момент в коляску въехал подросток на мопеде. В результате столкновения младенец выпал из коляски, получив телесные повреждения.

Мать сразу вызвала полицию и врачей. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение Мариуполя.

По данному факту возбуждено уголовное производство, начато досудебное расследование. Полиция также напоминает, что на скутере и мопеде можно ездить с 16 лет, на квадроцикле и мотоцикле - с 18. Для этого необходимо пройти обучение, сдать экзамены и получить удостоверение водителя соответствующей категории.

Напомним, вчера в Днепре водитель грузовика и его пассажирка погибли при столкновении с двумя легковыми автомобилями.


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