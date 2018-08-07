Водитель грузовика в Днепре разбил две машины и погиб
Водитель "Ланоса" не пострадал, а девушка в "БМВ" выжила чудом.
Два человека погибли при столкновении грузовика с двумя легковыми автомобилями в Днепре. Авария произошла вечером 6 августа на Набережной Заводской, сообщает управление национальной полиции региона.
По словам очевидкцев, грузовик Mercedes двигался со стороны центра города, а BMW - в противоположном направлении. На большой скорости грузовик задел Daewoo Lanos, который поворачивал на стоянку супермаркета. После столкновения грузовик вынесло на встречную полосу, и он снес автомобиль BMW.
Водитель грузовика скончался на месте ДТП. В кабине вместе с ним находилась женщина, которая умерла от полученных травм в автомобиле скорой помощи.
По предварительной информации, водитель грузовика был в состоянии алкогольного опьянения.
На месте аварии работали сотрудники патрульной полиции, спасатели, СМЭ и следственно-оперативная группа. Из-за ДТП было заблокировано движение троллейбусов. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, накануне в Киеве произошло две крупные аварии: на выезде из города грузовик столкнулся с маршрутным автобусом, а позже иностранец за рулем "БМВ" разбил три автомобиля и врезался в дерево.
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