Водитель грузовика в Днепре разбил две машины и погиб

Водитель "Ланоса" не пострадал, а девушка в "БМВ" выжила чудом.

Два человека погибли при столкновении грузовика с двумя легковыми автомобилями в Днепре. Авария произошла вечером 6 августа на Набережной Заводской, сообщает управление национальной полиции региона.

По словам очевидкцев, грузовик Mercedes двигался со стороны центра города, а BMW - в противоположном направлении. На большой скорости грузовик задел Daewoo Lanos, который поворачивал на стоянку супермаркета. После столкновения грузовик вынесло на встречную полосу, и он снес автомобиль BMW.

Фото: dp.npu.gov.ua
Удар был настолько сильный, что Mercedes перевернуло на бок, а кабина превратилась в груду металла. От удара серьезно пострадал и не подлежит восстановлению и автомобиль BMW. Находившуюся за рулем легковушки девушку спасло то, что удар пришелся со стороны пассажирского сидения. Она госпитализирована с травмами.

Водитель грузовика скончался на месте ДТП. В кабине вместе с ним находилась женщина, которая умерла от полученных травм в автомобиле скорой помощи.

По предварительной информации, водитель грузовика был в состоянии алкогольного опьянения.

На месте аварии работали сотрудники патрульной полиции, спасатели, СМЭ и следственно-оперативная группа. Из-за ДТП было заблокировано движение троллейбусов. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне в Киеве произошло две крупные аварии: на выезде из города грузовик столкнулся с маршрутным автобусом, а позже иностранец за рулем "БМВ" разбил три автомобиля и врезался в дерево.


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