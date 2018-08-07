2018-08-07
В Киеве грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие
В столице грузовик въехал в маршрутку, в результате дорожно-транспортного происшествия несколько человек доставлены в больницу.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Авария произошла на Житомирской трассе. Предварительно установлено, что грузовик Mercedes протаранил маршрутку «Рута» на развороте. В результате аварии снесено 30 метров отбойника.
Из-за аварии на трассе образовалась пробка. Сейчас на месте происшествия работают медики и полиция.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
«« Омелян озвучил сроки исчезновения в Украине плацкартных вагонов
06.08.2018 22:10
06.08.2018 22:10
Водитель грузовика в Днепре разбил две машины и погиб »»
07.08.2018 11:21
07.08.2018 11:21
←+Ctrl+→