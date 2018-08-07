В Киеве грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие

В столице грузовик въехал в маршрутку, в результате дорожно-транспортного происшествия несколько человек доставлены в больницу.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Авария произошла на Житомирской трассе. Предварительно установлено, что грузовик Mercedes протаранил маршрутку «Рута» на развороте. В результате аварии снесено 30 метров отбойника.

Из-за аварии на трассе образовалась пробка. Сейчас на месте происшествия работают медики и полиция.


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