Автослесарь погиб из-за взрыва покрышки троллейбуса в Луцке

Мужчина отлетел на семь метров от колеса.

Автослесарь погиб из-за взрыва покрышки троллейбуса в Луцке
Фото: volyn24.com

Вечером 5 августа на коммунальном предприятии "Луцкое предприятие электротранспорта" произошел несчастный случай, в результате которого погиб 61-летний слесарь.

Как сообщает местное издание "Под прицелом", мужчина не спустил колесо перед тем, как его бортировать. Он успел открутить несколько болтов, когда из-за прогнившего корда покрышка лопнула.

Мужчина отлетел на семь метров от колеса. С политравмой его забрали в больницу, где он скончался.

Напомним, 31 июля на комбинате "Азовсталь" в результате падении с высоты погиб рабочий.


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