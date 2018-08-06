Автослесарь погиб из-за взрыва покрышки троллейбуса в Луцке
Мужчина отлетел на семь метров от колеса.
Вечером 5 августа на коммунальном предприятии "Луцкое предприятие электротранспорта" произошел несчастный случай, в результате которого погиб 61-летний слесарь.
Как сообщает местное издание "Под прицелом", мужчина не спустил колесо перед тем, как его бортировать. Он успел открутить несколько болтов, когда из-за прогнившего корда покрышка лопнула.
Мужчина отлетел на семь метров от колеса. С политравмой его забрали в больницу, где он скончался.
Напомним, 31 июля на комбинате "Азовсталь" в результате падении с высоты погиб рабочий.
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