Украина может закрыть железнодорожное сообщение с РоSSией (обновлено)
В правительстве сейчас рассматривают этот вариант.
Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает ТСН.
По его словам, сейчас в правительстве рассматривают этот вариант.
"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал Омелян.
Обновление. Позже в комментарии "Интерфаксу-Украина" министр пояснил свое заявление.
"Мы подготовили ряд контрмер относительно того, что происходит со стороны РоSSийской Федерации на наших оккупированных территориях и в Азовском море. В этот комплекс мероприятий входит и прекращение железнодорожного сообщения с Россией. Вопрос обсуждался на межведомственных рабочих встречах в Министерстве инфраструктуры. Мы хотим, чтобы это было вынесено в плоскость правительства или Совета национальной безопасности и обороны Украины с тем, чтобы соответствующее решение было принято уже на государственном уровне", - заявил он.
Как подчеркнул Омелян, сейчас речь идет исключительно о прекращении пассажирского ж/д сообщения.
"На этом этапе мы говорим о регулярном железнодорожном пассажирском сообщении. По грузовому сообщению есть проблема не только в том, что "Укрзализныця" лишится существенных поступлений в ее бюджет, но и с международным законодательством, в частности, с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках Всемирной торговой организации. А потому сейчас мы эту тему изучаем, но не продвигаем", - отметил он.
Министр также уточнил, что в ходе консультаций относительно ситуации в Азовском бассейне с привлечением многих министерств и ведомств Украины были наработаны и другие решения.
Напомним, между Украиной и Россией не летают самолеты, но все еще ходят поезда и ездят автобусы.
Летом 2017 года роSSийское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники сообщило, что с 1 июля Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ. В ответ "Укрзализныця" сообщила, что не принимала каких-либо решений относительно отмены перевозок пассажиров и не получала подобных предписаний от вышестоящих органов государственной власти. В декабре и.о. главы УЗ заявил, что этот вопрос будет решаться в 2018 году.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
06.08.2018 15:29
06.08.2018 18:29