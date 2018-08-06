Украина может закрыть железнодорожное сообщение с РоSSией (обновлено)

В правительстве сейчас рассматривают этот вариант.

Украина может закрыть железнодорожное сообщение с Россией (обновлено)

Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает ТСН.

По его словам, сейчас в правительстве рассматривают этот вариант.

"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал Омелян.

Обновление. Позже в комментарии "Интерфаксу-Украина" министр пояснил свое заявление.

"Мы подготовили ряд контрмер относительно того, что происходит со стороны РоSSийской Федерации на наших оккупированных территориях и в Азовском море. В этот комплекс мероприятий входит и прекращение железнодорожного сообщения с Россией. Вопрос обсуждался на межведомственных рабочих встречах в Министерстве инфраструктуры. Мы хотим, чтобы это было вынесено в плоскость правительства или Совета национальной безопасности и обороны Украины с тем, чтобы соответствующее решение было принято уже на государственном уровне", - заявил он.

Как подчеркнул Омелян, сейчас речь идет исключительно о прекращении пассажирского ж/д сообщения.

"На этом этапе мы говорим о регулярном железнодорожном пассажирском сообщении. По грузовому сообщению есть проблема не только в том, что "Укрзализныця" лишится существенных поступлений в ее бюджет, но и с международным законодательством, в частности, с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках Всемирной торговой организации. А потому сейчас мы эту тему изучаем, но не продвигаем", - отметил он.

Министр также уточнил, что в ходе консультаций относительно ситуации в Азовском бассейне с привлечением многих министерств и ведомств Украины были наработаны и другие решения.

Напомним, между Украиной и Россией не летают самолеты, но все еще ходят поезда и ездят автобусы.

Летом 2017 года роSSийское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники сообщило, что с 1 июля Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ. В ответ "Укрзализныця" сообщила, что не принимала каких-либо решений относительно отмены перевозок пассажиров и не получала подобных предписаний от вышестоящих органов государственной власти. В декабре и.о. главы УЗ заявил, что этот вопрос будет решаться в 2018 году.


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